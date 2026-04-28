Nuovi alberi in viale Varese a Como Patelli | Intervento modello per il verde urbano

Lungo Viale Varese a Como è in corso un intervento di riqualificazione del patrimonio arboreo, caratterizzato da un approccio tecnico e agronomico accurato. L'intervento mira a migliorare la gestione delle piante presenti e a introdurre nuovi alberi, con l’obiettivo di valorizzare il verde urbano. La realizzazione di questa operazione evidenzia un’attenzione specifica alle procedure di tutela e mantenimento delle alberature lungo la strada.

A Como, lungo Viale Varese, prende forma un intervento sul patrimonio arboreo che si distingue per qualità tecnica e attenzione agronomica. Nella giornata di oggi sono state messe a dimora quattro nuove piante – tre aceri e una betulla – in sostituzione di alberature mancanti o morte.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Verde urbano, oltre 240 nuovi alberi in arrivo in cittàPiantumazioni di nuovi alberi avviate dal mese di febbraio dal Comune di Pisa su tutto il territorio comunale. Ex Eridania, gli ambientalisti contro il taglio di alberi nella garzaia: "Salviamo il polmone verde urbano"Il Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì torna ad esprimere “forte preoccupazione”, opponendosi “fermamente al progetto di taglio di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: In via Cimabue 'Gli alberi del futuro', i bimbi immaginano il giardino fra 20 anni e partecipano alle operazioni di piantumazione; Nuovi alberi, ciclabili e una nuova strada scolastica: il piano per la nuova piazza Spoleto-Venini; Il piano delle potature del Comune, nuovi interventi in corso: Ogni albero abbattuto viene sostituito; Firenze contro il caldo estremo: via l’asfalto, più alberi per abbassare le temperature. Nuovi alberi in viale Varese a Como, Patelli: Intervento modello per il verde urbanoA Como, lungo Viale Varese, prende forma un intervento sul patrimonio arboreo che si distingue per qualità tecnica e attenzione agronomica. Nella giornata di oggi sono state messe a dimora quattro ... quicomo.it Como, in viale Varese si piantano nuovi alberi in sostituzione di quelli danneggiati: ieri messi i cartelli sbagliati…..Chiarito tutto in mattinata: gli operai si sono presentati con aceri ed una betulla per rimpiazzare gli esemplari danneggiati e rimossi. Ieri qualcuno ha pensato il contrario ... ciaocomo.it CiaoComo Live - In viale Varese a Como si piantano nuovi alberi in sostituzione di quelli danneggiati: ieri messi cartelli sbagliati…… E in molti - tra cui decine di residenti- erano subito insorti pensando ad un abbattimento delle piante. Giallo chiarito: og - facebook.com facebook Venerdì 24 aprile alle 10.30 si piantano nuovi alberi nelle aree colpite dalla tempesta Vaia del 2018: coinvolti scuole e famiglie. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Eventi x.com