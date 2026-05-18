Flotilla Tajani | Chiediamo rilascio immediato dei 9 italiani

Le forze israeliane hanno intercettato alcune imbarcazioni appartenenti alla Flotilla al largo di una zona non specificata. A bordo delle imbarcazioni ci sono nove cittadini italiani. Il ministro degli Esteri ha chiesto il rilascio immediato di tutte le persone coinvolte. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali accuse o modalità di detenzione. Le autorità italiane hanno espresso preoccupazione per la situazione e hanno richiesto informazioni ufficiali sulle condizioni dei cittadini italiani coinvolti.

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