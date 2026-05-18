Flotilla Tajani | Chiediamo rilascio immediato dei 9 italiani
Le forze israeliane hanno intercettato alcune imbarcazioni appartenenti alla Flotilla al largo di una zona non specificata. A bordo delle imbarcazioni ci sono nove cittadini italiani. Il ministro degli Esteri ha chiesto il rilascio immediato di tutte le persone coinvolte. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali accuse o modalità di detenzione. Le autorità italiane hanno espresso preoccupazione per la situazione e hanno richiesto informazioni ufficiali sulle condizioni dei cittadini italiani coinvolti.
Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. In una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, si vedono i commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi. Secondo quanto riferisce Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia di Global Sumud Flotilla sono state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali. “Da circa un’ora e mezza si sono avvicinate quattro navi militari dell’esercito della Marina israeliana con almeno sei mezzi veloci e hanno iniziato a circondare le barche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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