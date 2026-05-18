Flotilla per Gaza sotto attacco in acque internazionali

La Global Sumud Flotilla, impegnata nel tentativo di raggiungere Gaza, si trova sotto attacco in acque internazionali. L’intervento è iniziato intorno alle 9 di questa mattina, ora italiana, e coinvolge le forze israeliane. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli dell’operazione o eventuali danni alla nave. La flottiglia aveva già attraversato alcune aree prima di essere raggiunta, e la situazione resta in evoluzione.

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Global Sumud Almeno 14 imbarcazioni fermate dalla marina israeliana durante la missione diretta a Gaza. A bordo oltre 400 attivisti provenienti da 45 paesi Global Sumud Almeno 14 imbarcazioni fermate dalla marina israeliana durante la missione diretta a Gaza. A bordo oltre 400 attivisti provenienti da 45 paesi La Global Sumud Flotilla si trova sotto attacco israeliano dalle 9 circa di questa mattina (ora italiana). Nel giro di quattro ore, gli incursori della marina di Tel Aviv sono riusciti a intercettare almeno 14 imbarcazioni, mentre altri tre scafi avrebbero perso i contatti con il resto della missione. Si tratterebbe di un’azione molto simile a quella condotta tra il 29 e il 30 aprile scorsi al largo di Creta, che portò all’abbordaggio di 22 barche e al sequestro di 181 attivisti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Flotilla per Gaza sotto attacco in acque internazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Israele sequestra le imbarcazioni della Flotilla in acque internazionali Sullo stesso argomento La Global sumud flotilla è stata fermata in acque internazionaliLa marina israeliana ha fermato 175 attivisti della Global sumud flotilla che si stava dirigendo verso la Striscia di Gaza per rompere il blocco... Flotilla, Angela rilasciata a Creta: “Noi rapiti in acque internazionali, è sconvolgente”Bologna, 2 maggio 2026 - E' stata rilasciata a Creta, insieme con altri membri degli equipaggi della Global Sumud Flotilla bloccati in acque... Vi segnaliamo a #Vercelli LA FLOTILLA E' SOTTO INTERCETTAZIONE Presidio di Insieme per Gaza - Vercelli in Piazza Cavour alle ore 18:00 @amnestyitalia @AmnestyPiemonte x.com Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: commando sale a bordo delle imbarcazioni al largo di CiproLa Marina israeliana blocca la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Commando a bordo delle barche degli attivisti al largo di Cipro ... adnkronos.com Flotilla attaccata dall’IDF al largo di Cipro: persi i contatti con 23 barche dirette a Gaza, fermati almeno 7 italianiLa Global Sumud Flotilla è stata nuovamente fermata dall’IDF, le forze di difesa israeliani, al largo di Cipro. Il viaggio degli attivisti per Gaza, diretti nella Striscia per consegnare aiuti umanita ... unita.it