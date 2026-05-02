L’attivista Angela Marsano, appartenente ai Municipi Sociali, è stata rilasciata a Creta dopo essere stata trattenuta con altri membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla. La nave era stata bloccata in acque internazionali dalla Marina israeliana, provocando reazioni di sorpresa e sconcerto tra i coinvolti. La liberazione è avvenuta dopo alcuni giorni di detenzione, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sui motivi del fermo.

Bologna, 2 maggio 2026 - E' stata rilasciata a Creta, insieme con altri membri degli equipaggi della Global Sumud Flotilla bloccati in acque internazionali dalla Marina israeliana, l'attivista Angela Marsano di Municipi Sociali. La 29enne salentina, ma a Bologna da tantissimi anni, era partita il 14 aprile e si era imbarcata in Sicilia, prendendo così parte alla seconda missione umanitaria internazionale per raggiungere la Striscia di Gaza. La liberazione è avvenuta nella mattinata di ieri. La voce di Angela libera al concerto del Primo Maggio. E poche ore dopo, durante il concerto del Primo Maggio, piazza Maggiore ha potuto sentire la sua voce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, Angela rilasciata a Creta: “Noi rapiti in acque internazionali, è sconvolgente”

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