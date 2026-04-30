La marina israeliana ha intercettato in acque internazionali una flottiglia composta da 175 attivisti della Global sumud flotilla. L'operazione si è conclusa con il blocco della nave e il trasferimento degli attivisti a bordo. La flottiglia era diretta verso una destinazione specifica, ma è stata fermata prima di raggiungere il proprio obiettivo. La vicenda è stata riportata da fonti ufficiali e ha suscitato diverse reazioni.

La marina israeliana ha fermato 175 attivisti della Global sumud flotilla che si stava dirigendo verso la Striscia di Gaza per rompere il blocco navale israeliano. Secondo il Times of Israel, la marina israeliana ha intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della Global sumud flotilla durante la notte, vicino all’isola greca di Creta, a centinaia di miglia nautiche da Israele. Le altre imbarcazioni sono state avvertite di cambiare rotta, altrimenti saranno a loro volta intercettate. “Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che hanno detto di essere ‘israeliani’. Hanno puntato laser e armi d’assalto semiautomatiche, ordinando a chi era a bordo di recarsi a prua e di mettersi a gattoni”, ha dichiarato in un comunicato la missione umanitaria.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Global sumud flotilla è stata fermata in acque internazionali

Global Sumud Flotilla fermata in Grecia: presidio a Napoli

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