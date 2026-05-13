Domani, dalla Turchia, partirà la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. A bordo delle 54 imbarcazioni ci sono più di 500 attivisti provenienti da diversi paesi. Questa missione rappresenta il prossimo passo di un tentativo di portare aiuti nella regione. La partenza è prevista con una cerimonia che coinvolgerà i partecipanti e gli organizzatori. La Flotilla ha già effettuato diverse traversate in passato, con obiettivi simili.

La Global Sumud Flotilla ripartirà domani alla volta di Gaza con 54 imbarcazioni e oltre 500 attivisti internazionali a bordo. Lo ha annunciato l’attivista spagnolo palestinese Saif Abukeshek in conferenza stampa nella città turca di Marmaris. “Abbiamo deciso di continuare, domani la nostra missione ripartirà alla volta di Gaza”, ha detto tra gli applausi della folla presente. Il rilascio degli attivisti della Flotilla Abukeshek e Avila. Abukeshek – assieme all’altro attivista Thiago Avila – è stato recentemente rilasciato ed espulso dallo Stato ebraico dopo essere stato arrestato dalle forze israeliane in acque internazionali, quando la Flotilla è stata intercettata al largo delle coste di Creta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, la missione ripartirà domani dalla Turchia verso Gaza

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