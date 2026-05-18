Flotilla la Marina di Israele abborda le navi a 80 miglia da Cipro

La Marina israeliana ha intercettato alcune navi a circa 80 miglia da Cipro, mentre si trovavano in mare dirette verso la Striscia di Gaza. Le forze navali hanno avviato operazioni di abordi e controllo delle imbarcazioni coinvolte in una missione di attivisti. Questa azione si inserisce nel contesto delle misure di sicurezza messe in atto per monitorare il blocco navale israeliano. La manovra ha coinvolto più unità della Marina, che hanno proceduto alle verifiche di routine.

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La Marina israeliana ha iniziato a intercettare la missione di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano. La diretta streaming mostra i commando della Marina che abbordano una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. In precedenza, Israele aveva avvertito i «partecipanti a questa provocazione di cambiare rotta e tornare immediatamente indietro». L'abbordaggio a 80 miglia da Cipro, in acque internazionali La stessa Flotilla riferisce sui suoi canali che «imbarcazioni militari stanno intercettando» le sue navi «in pieno giorno», a circa 80 miglia nautiche a ovest dell'isola di Cipro, in acque internazionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Flotilla, la Marina di Israele abborda le navi a 80 miglia da Cipro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Israele ha abbordato le navi della Flotilla Sullo stesso argomento Israele abborda le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproTel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate in acque internazionali dai... L’Idf abborda la Sumud Flotilla al largo di CiproSoldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. #Flotilla Indagine della Procura di Roma per #sequestro di persona sull'abbordaggio della Marina di Israele alle 22 imbarcazioni della flotta, la notte del 29 aprile, al largo di Creta, in acque internazionali. 3 gli esposti: 2 per la detenzione di Avila e Abu Kesh x.com Global Sumud Flotilla: bloccata al largo di Creta dalla marina Israeliana reddit Marina Israele abborda Flotilla a CiproSoldati dell'Idf hanno preso il con- trollo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani e lo conferma la portavoce per l'Italia, Delia. L'oper ... rainews.it La marina israeliana ha bloccato la nuova spedizione della Global Sumud Flotilla al largo di CiproLa marina israeliana ha iniziato a bloccare le navi della nuova spedizione della Global Sumud Flotilla. Ha intercettato le navi in acque internazionali al largo di Cipro, e sta arrestando le persone a ... ilpost.it