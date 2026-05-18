Flotilla la Marina di Israele abborda le navi a 80 miglia da Cipro | bloccati alcuni dei 35 italiani a bordo

La Marina israeliana ha intercettato alcune navi a circa 80 miglia da Cipro, bloccando alcuni dei 35 italiani a bordo. La missione di attivisti, diretta verso la Striscia di Gaza, mirava a sfidare il blocco navale imposto dallo Stato israeliano. Le forze militari hanno preso il controllo delle imbarcazioni durante le operazioni di intercettamento, mentre i partecipanti sono stati fermati e portati a bordo delle unità militari israeliane. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su eventuali conseguenze o spostamenti successivi.

La Marina israeliana ha iniziato a intercettare la missione di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano. La diretta streaming mostra i commando della Marina che abbordano una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. In precedenza, Israele aveva avvertito i «partecipanti a questa provocazione di cambiare rotta e tornare immediatamente indietro». Delia (Flotilla): «Già presi 7-8 italiani su 35 a bordo» «Da circa un'ora e mezza si sono avvicinate quattro navi militari dell'esercito della Marina israeliana con almeno sei mezzi veloci e hanno iniziato a circondare le barche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Israele ha abbordato le navi della Flotilla

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