Flotilla la Marina di Israele abborda le navi a 80 miglia da Cipro | bloccati alcuni dei 35 italiani a bordo

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina israeliana ha intercettato alcune navi a circa 80 miglia da Cipro, bloccando alcuni dei 35 italiani a bordo. La missione di attivisti, diretta verso la Striscia di Gaza, mirava a sfidare il blocco navale imposto dallo Stato israeliano. Le forze militari hanno preso il controllo delle imbarcazioni durante le operazioni di intercettamento, mentre i partecipanti sono stati fermati e portati a bordo delle unità militari israeliane. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su eventuali conseguenze o spostamenti successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Marina israeliana ha iniziato a intercettare la missione di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano. La diretta streaming mostra i commando della Marina che abbordano una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. In precedenza, Israele aveva avvertito i «partecipanti a questa provocazione di cambiare rotta e tornare immediatamente indietro». Delia (Flotilla): «Già presi 7-8 italiani su 35 a bordo» «Da circa un'ora e mezza si sono avvicinate quattro navi militari dell'esercito della Marina israeliana con almeno sei mezzi veloci e hanno iniziato a circondare le barche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

flotilla la marina di israele abborda le navi a 80 miglia da cipro bloccati alcuni dei 35 italiani a bordo
© Feedpress.me - Flotilla, la Marina di Israele abborda le navi a 80 miglia da Cipro: bloccati alcuni dei 35 italiani a bordo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Israele ha abbordato le navi della Flotilla

Video Israele ha abbordato le navi della Flotilla

Sullo stesso argomento

Flotilla, la Marina di Israele abborda le navi a 80 miglia da CiproLa Marina israeliana ha iniziato a intercettare la missione di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza per sfidare il blocco navale israeliano .

Global Sumud Flotilla, Israele abborda le navi dirette a Gaza: il momento del blitz al largo di CiproIl post su X del ministero degli Esteri dello Stato ebraico: “Non permetteremo alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza”.

marina di israele flotilla la marina diLa marina israeliana ha bloccato la nuova spedizione della Global Sumud Flotilla al largo di CiproLa marina israeliana ha iniziato a bloccare le navi della nuova spedizione della Global Sumud Flotilla. Ha intercettato le navi in acque internazionali al largo di Cipro, e sta arrestando le persone a ... ilpost.it

marina di israele flotilla la marina diFlotilla, Israele abborda le navi a largo di Cipro. Fine della nuova missione per GazaLa Marina militare israeliana ha iniziato ad intercettare le barche della Flottila a largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel citando ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web