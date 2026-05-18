9 italiani fermati da Israele blitz contro la nuova Flotilla Tajani | Liberateli subito – La diretta

Nove cittadini italiani sono stati fermati da militari israeliani durante un'operazione nel corso di un blitz contro la nuova Flotilla, chiamata Sumud Flotilla. Le imbarcazioni sono state sequestrate al largo delle acque di Cipro, dove i soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle navi. Il ministro degli Esteri ha richiesto che gli italiani vengano liberati immediatamente. La situazione è seguita in diretta, mentre le forze israeliane operavano nel Mediterraneo.

Soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della missione umanitaria diretta a Gaza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, fa sapere la Farnesina, «ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle Idf». Secondo Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia di Global Sumud Flotilla, «sono state già intercettate due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8». 🔗 Leggi su Open.online

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