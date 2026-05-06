Flotilla morta madre attivista Avila | lui non lo sa perchè detenuto in isolamento in Israele

È stata comunicata la morte della madre di un attivista brasiliano coinvolto nella Flotilla Global Sumud, attualmente in carcere in Israele. L’attivista è in detenzione in isolamento e l’avviso della scomparsa della madre è arrivato recentemente. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o le cause del decesso.

(Adnkronos) – E' morta la madre dell'attivista brasiliano della Global Sumud Flotilla, Thiago Avila, detenuto in Israele. Lo riporta la Global Sumud Flotilla in una nota, sottolineando che l'attivista non è a conoscenza del decesso della madre in quanto detenuto in isolamento. Teresa Regina aveva 63 anni ed è morta a Brasilia dopo una lunga. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Flotilla, morta in Brasile la madre dell’attivista Thiago Ávila: la famiglia chiede il suo rilascio a IsraeleNelle ore in cui è dietro alle sbarre delle carceri israeliane, la madre dell’attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato fermato... Brasile, morta la madre dell’attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: “Rilasciatelo”La mamma dell'attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato rapito durante una missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Flotilla, morta in Brasile la madre dell’attivista Thiago Ávila: la famiglia chiede il suo rilascio a Israele; Brasile, morta la madre dell'attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: Rilasciatelo; Brasile, muore la madre dell'attivista Thiago Ávila detenuto in Israele; Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona. Flotilla, morta madre attivista Avila: lui non lo sa perchè detenuto in isolamento in IsraeleLa mamma dell'attivista aveva 63 anni ed è morta a Brasilia dopo una lunga malattia. In un commovente tributo, gli organizzatori della Flotilla l'hanno descritta come una donna di 'straordinaria gioia ... adnkronos.com È morta in Brasile la madre dell’attivista detenuto in Israele Thiago Ávila. Global Sumud Flotilla ne chiede il rilascioÈ morta in Brasile a 63 anni Teresa Regina de Ávila e Silva, madre dell'attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele ... dire.it Flotilla, tornano a Bologna i due attivisti fermati a Creta: “Rapiti in acque europee, trattati come in un campo di concentramento” - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, l’incudine delle rogatorie sulle inchieste aperte a Roma C’è bisogno dell’ok di Nordio per chiedere a Tel Aviv di collaborare alle indagini @oiramdivito x.com