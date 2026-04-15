A Roma, il MAXXI è diventato il punto di riferimento per le proteste a sostegno della Palestina. Durante l’inaugurazione dell’esposizione “Tragicomica”, alcuni manifestanti hanno distribuito volantini in cui accusano il museo di essere parte di un sistema culturale che, secondo loro, favorisce il sionismo e l’economia di guerra. La protesta ha attirato l’attenzione sui rapporti tra istituzioni culturali e tematiche politiche e territoriali.

“Il MAXXI si è configurato come uno spazio di complicità tra sistema culturale, sionismo ed economia di guerra ” si legge sui volantini di “Galassia Antisionista” che all’inaugurazione di “ Tragicomica. Prospettive sull’arte italiana dal Secondo Novecento ad oggi ”, il 1 aprile, hanno riempito il Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo. C’è una rete di collettivi e assemblee che da anni contesta all’istituzione di non aver saputo – dalla sua apertura nel 2010 – adempiere alla funzione di museo pubblico esemplificando anzi la gestione privata di risorse e soldi pubblici. Le realtà politiche – tra cui anche “ Giovani Palestinesi ”, “Vogliamo tutt’altro”, “ BDS Roma ”, “AWI” e “ ANGA ” – parlano di “ filantropia tossica ” ovvero finanziamenti che arrivano da enti e aziende complici dell’economia di guerra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, il MaXXI epicentro italiano delle proteste pro-Palestina: “Il sistema culturale non sia complice del genocidio”

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