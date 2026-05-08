Biennale di Venezia la manifestazione contro il genocidio a Gaza davanti all’Arsenale slogan Governo Meloni complice - VIDEO
Durante la Biennale di Venezia, un gruppo di manifestanti si è radunato davanti all’Arsenale per protestare contro il genocidio a Gaza. I partecipanti hanno esibito bandiere palestinesi e kefiah, tenendo in mano cartelli con scritte come “Free Palestine” e “abolish Zionism”. Uno degli slogan più pronunciati recitava “Governo Meloni complice”. La presenza di questi manifestanti ha attirato l’attenzione dei passanti e dei media presenti alla manifestazione.
Numerose le bandiere palestinesi e le kefiah indossate dai partecipanti, così come i cartelli con scritte “Free Palestine, abolish Zionism”. Tra gli slogan scanditi lungo il percorso anche “Free Free Palestine”, “Palestina libera”, “Israele deve andarsene, vattene vattene” e “Governo Meloni complice.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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