Flotilla Israele intercetta le barche in acque internazionali | caos in piena notte

Nella notte, la marina militare israeliana ha intercettato alcune imbarcazioni in acque internazionali. Le barche facevano parte della Global Sumud Flotilla, una flottiglia diretta verso Gaza. L’operazione si è svolta senza avvisi pubblici e ha causato scompiglio tra i partecipanti. Non sono state riportate vittime né dettagli sulle modalità dell’intervento. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, con reazioni di protesta e richieste di chiarimenti.

Blitz in piena notte della marina militare di Israele, che ha intercettato in acque internazionali le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. Sarebbero una cinquantina su 60 le imbarcazione bloccate e sequestrate, con oltre 400 attivisti proPal in arresto. Lo stesso copione, sia pure in un diverso scenario geografico, di quanto accaduto pochi mesi fa al largo delle coste palestinesi. Questa volta infatti le barche, spiegano dalla Flotilla, non erano "nemmeno arrivate all'altezza di Creta, quindi direi in Europa sostanzialmente. E' stata un'operazione durata di fatto tutta la notte, è surreale e vergognoso che possa accadere una cosa di questo tipo, che barche civili con a bordo aiuti umanitari possano essere di fatto sequestrate in questa maniera".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Flotilla, Israele intercetta le barche in acque internazionali: caos in piena notte Notizie correlate Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: “Civili rapiti, è pirateria”, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di... Leggi anche: Global Sumud Flotilla, le opposizioni chiedono informativa urgente a Meloni: “Atto di pirateria di Israele in acque internazionali” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Flotilla, Israele intercetta navi vicino Creta. Cosa sta succedendo; Global Sumud Flotilla, Israele intercetta 50 imbarcazioni al largo di Creta; La marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla, il video dell'abbordaggio; Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto. Flotilla, Israele intercetta navi vicino Creta. Attivisti: Civili rapiti, è pirateriaLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, Israele intercetta navi vicino Creta. Attivisti: Civili rapiti, è pirateria ... tg24.sky.it Israele intercetta la Flotilla vicino Creta, 'è pirateria'. Fermati 175 attivisti e intercettate 21 barcheL'attacco perpetrato dalle forze israeliane in acque internazionali contro la Global Sumud Flotilla, organizzata per consegnare aiuti umanitari a Gaza, costituisce un atto di pirateria. Lo ha afferm ... ansa.it Flotilla intercettata al largo di Creta, Israele parla di 400 attivisti "in arresto" - facebook.com facebook Stanotte unità della Marina militare israeliana hanno intercettato e danneggiato 22 imbarcazioni della #Flotilla. Un atto di pirateria senza precedenti avvenuto in acque internazionali a sole 40 miglia dalle coste della Grecia e a oltre 750 miglia da Gaza. 1/2 x.com