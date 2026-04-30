Nella notte del 30 aprile 2026, le motovedette israeliane hanno intercettato la Global Sumud Flotilla, che si dirigeva verso Gaza con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari. L’operazione si è svolta in acque internazionali a ovest di Creta, portando all’arresto di 175 attivisti e al fermo di 21 imbarcazioni. Le altre barche presenti sulla flotta hanno invertito la rotta e si sono allontanate dalla zona.

TEL AVIV – Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata stanotte, 30 aprile 2026, dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. La Marina israeliana ha fermato circa 175 attivisti e intercettato 21 delle 58 imbarcazioni. Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una imbarcazione della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo. “Escalation pericolosa e senza precedenti – il commento degli attivisti – il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero. Si tratta di pirateria. I governi devono agire ora per proteggere la Flotilla e ritenere Israele responsabile di queste flagranti violazioni del diritto”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Israele intercetta la Flotilla vicino a Creta: fermati 175 attivisti e 21 barche. Le altre hanno invertito la rotta

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