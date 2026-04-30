Israele vìola il diritto di mare | fermata flotilla ben lontana da Gaza 24 italiani arrestati Meloni | rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

Nella notte, 175 attivisti sono stati fermati al largo di Creta, in acque che non si trovano né vicino a Gaza né sotto controllo israeliano. Tra i fermati ci sono anche 24 italiani, coinvolti in una missione con volontari provenienti da diverse regioni. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali, con il governo che ha chiesto il rilascio immediato degli arrestati. La vicenda evidenzia tensioni legate alle attività di navigazione in aree di conflitto e alle restrizioni imposte.

Sono 175 gli attivisti fermati nella notte al largo di Creta, in acque non certo israeliane né prossime a Gaza. Tra gli arrestati 24 italiani. Nella seconda Global sumud flotilla di solidarietà a Gaza ci sono anche pugliesi e un lucano di Bernalda. Da dettagliare se siano tra gli arrestati. Fra le tante violazioni del periodo in tema di diritto internazionale e umanitarie si aggiunge questa, del resto il governo è presieduto da un criminale di guerra così considerato dalle corte internazionale di giustizia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto il rilascio immediato dei nostri connazionali. L'articolo Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani Notizie correlate Leggi anche: Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestato. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani Flotilla verso Gaza fermata da Israele: 175 attivisti bloccati a CretaQuesta notte 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati fermati a largo di Creta. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sanchez: 'Ora sospendere l'accordo Ue-Israele, viola i diritti'; Sanchez: chiederemo all'Ue di sospendere l'accordo con Israele; Attacchi israeliani uccidono diverse persone nel sud del Libano; Israele. Bonelli: governo Meloni pavido dice no alle sanzioni a Israele si schiera con il criminale Netanyahu. #Israele #Gaza Il Ministro della Difesa israeliano, Israel #Katz, ha imposto sanzioni a una campagna il cui scopo è raccogliere fondi per finanziare una flottiglia chiamata Global Sumud Flotilla the Second Mission, organizzata dall'organizzazione terroristic - facebook.com facebook La Spagna chiederà all'Unione Europea di interrompere l'accordo di associazione con Israele per presunte violazioni del diritto internazionale. Lo ha annunciato Pedro Sanchez oggi durante un comizio in Andalusia. "Martedì il governo spagnolo presenterà al x.com