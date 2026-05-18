Flick e il Barcellona avanti insieme | ufficiale il rinnovo fino al 2028 Ecco com’è andato finora il suo cammino in Blaugrana

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico olandese ha rinnovato il contratto con il club fino al 2028, confermando la sua permanenza nella squadra. Da quando si è unito alla rosa, ha iniziato un percorso che ha portato a diverse partite e risultati. La decisione di prolungare l’accordo è stata comunicata ufficialmente, senza modifiche ai termini precedenti. In questi anni, ha guidato il gruppo in numerose competizioni e match ufficiali, contribuendo alla continuità del progetto tecnico del club.

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