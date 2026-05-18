Flick e il Barcellona avanti insieme | ufficiale il rinnovo fino al 2028 Ecco com’è andato finora il suo cammino in Blaugrana
Il tecnico olandese ha rinnovato il contratto con il club fino al 2028, confermando la sua permanenza nella squadra. Da quando si è unito alla rosa, ha iniziato un percorso che ha portato a diverse partite e risultati. La decisione di prolungare l’accordo è stata comunicata ufficialmente, senza modifiche ai termini precedenti. In questi anni, ha guidato il gruppo in numerose competizioni e match ufficiali, contribuendo alla continuità del progetto tecnico del club.
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Cosa hanno detto i giocatori del Barcellona a Hansi Flick prima della partita
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