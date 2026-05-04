Il Barcellona blinda Flick fino al 2028

Il Barcellona ha annunciato il prolungamento del contratto dell'allenatore fino al 2028. La squadra ha conquistato una vittoria per 2-1 contro l’Osasuna, con le reti di Lewandowski e Ferran Torres, portandosi a 11 punti di vantaggio sul Real Madrid. La prossima partita contro i Blancos potrebbe decidere il campionato. La vittoria ha rafforzato la posizione della squadra in classifica.

L’importante vittoria del Barça per 2-1 contro l’Osasuna, firmata da Lewandowski e Ferran Torres, porta la squadra a +11 sul Real Madrid e rende concreta la possibilità di vincere il campionato già la prossima settimana nel Clàsico contro i Blancos. Un successo che arriva in un momento decisivo della stagione, consolidando la stima e la fiducia nei confronti di Hans Flick, artefice del percorso di crescita tecnico del club, della valorizzazione di giovani talenti e una chiara visione di gioco. Rinnovo e continuità in panchina. La priorità della società è mantenere continuità, puntando ad evitare cambiamenti alla guida tecnica per non rovinare la stabilità della squadra e del progetto tecnico che Hansi Flick ha creato in questi due anni.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Il Barcellona blinda Flick fino al 2028 LIVE | Barcelona coach Hansi Flick holds a press conference Notizie correlate Fino al 2028 insieme: la Juventus blinda SpallettiLa Juventus sceglie la continuità e rilancia il proprio progetto tecnico: è ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti, che resterà alla guida dei... LA RAI BLINDA BRUNO VESPA: MAXI CONTRATTO FINO AL 2028 CON CLAUSOLE RIGIDEBruno Vespa, pensionato d’oro della Rai, ha rinnovato il sodalizio con la Tv di Stato come esterno. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Hansi Flick e il Barcellona: rinnovo fino al 2028 dopo il trionfo in Liga; Barcellona, conferme sul rinnovo di Flick: quando firma. Barcellona, arrivano conferme sul rinnovo di Hansi Flick: quando arriverà la firma e per quanti anni estenderà l’accordo il tecnico blaugranaBarcellona, arrivano conferme sul rinnovo di Hansi Flick: quando arriverà la firma e per quanti anni estenderà l'accordo il tecnico blaugrana ... calcionews24.com Bastoni al Barcellona? Flick cambia lo scenario: cosa sta succedendoBastoni-Barcellona, arrivano novità che cambiano lo scenario: riguardano alcune valutazioni dell'allenatore blaugrana Flick ... spaziointer.it MAROTTA SU BASTONI: CONFERMA INTERESSE DEL BARCELLONA MA LO BLINDA "Bastoni è un talento, è stato sfortunato negli episodi. Su di lui c'erano gli occhi puntati di tutti, si è reso protagonista di un'ingenuità con la Juventus, il primo ad acc x.com Marotta conferma l'interesse del Barcellona ma blinda Bastoni - facebook.com facebook