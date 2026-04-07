emis killa jake la furia e camilla ghini incontrano i detenuti per il laboratorio musico-sociale free for music

Tre artisti si sono incontrati con i detenuti in un laboratorio musicale e sociale chiamato Free for Music. Durante l’incontro, si è parlato del significato del tempo, degli errori commessi e delle opportunità di cambiare strada. L’evento ha coinvolto un rapper, un cantante e una musicista, offrendo ai partecipanti uno spazio di confronto e riflessione attraverso la musica.

Free For Music giunge al terzo appuntamento e annuncia l’album di brani scritti e interpretati dai partecipanti al laboratorio Un confronto diretto sul valore del tempo, sugli errori e sulle possibilità di riscrivere il proprio percorso. Sono questi i temi su cui si è sviluppato il terzo appuntamento di Free For Music, il laboratorio musicale promosso e finanziato da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che coinvolge i detenuti della Casa Circondariale Sanquirico di Monza in un progetto di scrittura, produzione e formazione musicale. Dopo i primi incontri che nei mesi scorsi hanno portato all’interno... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini incontrano i detenuti della Casa Circondariale di MonzaUn confronto diretto sul valore del tempo, sugli errori e sulle possibilità di riscrivere il proprio percorso.

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