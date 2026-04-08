I detenuti del carcere di Monza hanno pubblicato un album col supporto di Jake La Furia Emis Killa e Lazza

Nel carcere di Monza, i detenuti hanno realizzato un album con il supporto di artisti come Jake La Furia, Emis Killa e Lazza. Dopo le visite di vari musicisti e personalità dello spettacolo, il progetto, promosso da Orangle Records, ha portato alla pubblicazione di ‘Free for music vol.1’. L'iniziativa coinvolge i detenuti in un percorso creativo e musicale, culminato con l’uscita del disco.

Dopo le visite di Emis Killa, Jake La Furia, Fedez, Lazza e Camilla Ghini, il progetto sviluppato da Orangle Records nel carcere di Monza ha dato alla luce ‘Free for music vol. 1’, l'album realizzato proprio dai detenuti della Casa circondariale Sanquirico nell'ambito del laboratorio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini incontrano i detenuti della Casa Circondariale di MonzaUn confronto diretto sul valore del tempo, sugli errori e sulle possibilità di riscrivere il proprio percorso. emis killa, jake la furia e camilla ghini incontrano i detenuti per il laboratorio musico-sociale free for musicFree For Music giunge al terzo appuntamento e annuncia l’album di brani scritti e interpretati dai partecipanti al laboratorio Un confronto diretto... Temi più discussi: emis killa, jake la furia e camilla ghini incontrano i detenuti per il laboratorio musico-sociale free for music; Da Lazza a Fedez, la musica entra in carcere: a Monza nasce Free For Music, il disco dei detenuti; Free For Music Vol. 1: dal carcere di Monza alla scena musicale, quando la musica diventa possibilità; Dal carcere allo streaming: sei brani scritti tra le mura di un penitenziario italiano diventano l’album Free For Music Vol. 1. I detenuti del carcere di Monza hanno pubblicato un album (col supporto di Jake La Furia, Emis Killa e Lazza)Il disco si intitola 'Free for music vol. 1' e fa parte di un progetto finanziato da Orangle Records ... milanotoday.it Da Lazza a Fedez, la musica entra in carcere: a Monza nasce Free For Music, il disco dei detenutiA rendere possibile questo passaggio sono stati anche gli incontri con Lazza, Fedez, Jake La Furia e Emis Killa, protagonisti di momenti di confronto diretto su musica, lavoro e responsabilità ... mbnews.it EMIS KILLA – CLUB TOUR 08 Maggio 2026 Roma – Orion Preparati a una serata ad alto tasso di energia con uno dei protagonisti assoluti della scena rap italiana Emis Killa porta sul palco uno show potente e coinvolgente, tra hit iconiche, nuo - facebook.com facebook