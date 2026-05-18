Fjord e gli altri | tutto quello che ci offre la seconda settimana di Cannes 2026
La seconda settimana del Festival di Cannes 2026 si apre con un cartellone molto fitto di eventi e proiezioni. Sono in programma diversi film in concorso per la Palma d’oro, oltre a anteprime che vengono presentate fuori concorso. La ricca agenda include anche rassegne dedicate a film di autori riconosciuti, offrendo così un’ampia varietà di proposte e di possibilità di visione per il pubblico e gli addetti ai lavori presenti in città.
La seconda settimana del Festival di Cannes entra nel vivo con un programma ricchissimo, tra film in concorso per la Palma d’oro, anteprime fuori concorso e riscoperte d’autore. Mentre sul tappeto rosso continuano a sfilare volti noti, dalle passerelle cinematografiche arrivano titoli che promettono di far discutere. Il film più atteso della giornata è senza dubbio Fjord, il nuovo lavoro di Cristian Mungiu che segna anche un momento storico per il regista rumeno: si tratta del suo primo lungometraggio in lingua inglese, nonché del quinto film consecutivo con cui viene selezionato in concorso a Cannes. Un percorso straordinario, quello di... 🔗 Leggi su Tutto.tv
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