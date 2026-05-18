Fjord e gli altri | tutto quello che ci offre la seconda settimana di Cannes 2026

La seconda settimana del Festival di Cannes 2026 si apre con un cartellone molto fitto di eventi e proiezioni. Sono in programma diversi film in concorso per la Palma d’oro, oltre a anteprime che vengono presentate fuori concorso. La ricca agenda include anche rassegne dedicate a film di autori riconosciuti, offrendo così un’ampia varietà di proposte e di possibilità di visione per il pubblico e gli addetti ai lavori presenti in città.

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