Pozzuoli | lo scrittore Lorenzo Marone incontra gli studenti dell’IC5

Il 10 marzo 2026 alle ore 11.00, presso il Palazzo Migliaresi a Pozzuoli, si terrà un evento con lo scrittore Lorenzo Marone, autore del libro Un ragazzo normale. L’incontro coinvolgerà gli studenti dell’IC5 e rappresenta un momento di confronto tra letteratura e impegno civile. Lorenzo Marone sarà presente per dialogare con i giovani e condividere la sua esperienza.

Il prossimo 10 marzo 2026, alle ore 11.00, il Palazzo Migliaresi ospiterà un importante momento di incontro tra letteratura, scuola e impegno civile con la presenza dello scrittore Lorenzo Marone, autore del libro Un ragazzo normale. L'iniziativa, promossa dall'IC 5 Artiaco, si svolge con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e con la collaborazione della La Feltrinelli. L'evento rientra nel percorso educativo e culturale che coinvolge gli studenti della scuola secondaria, chiamati a confrontarsi con temi di grande attualità come la legalità, la responsabilità civile e il coraggio delle scelte individuali. Il romanzo di Marone, infatti, racconta la storia di un giovane che si trova a fare i conti con il peso delle decisioni personali in un contesto sociale segnato dalla presenza della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it