Fiumicino nasce Cos’Accade | il nuovo spazio per raccontare il territorio
A Fiumicino è stato inaugurato “Cos’Accade”, un luogo dedicato alla narrazione, al confronto e alla partecipazione per il territorio del litorale romano. L’obiettivo è offrire uno spazio aperto per condividere notizie, eventi e storie locali, coinvolgendo direttamente la comunità. La struttura si trova nel centro della città ed è accessibile a tutti, con l’intento di favorire un dialogo costante tra cittadini, associazioni e istituzioni. L’apertura è avvenuta il 18 maggio 2026.
Fiumicino, 18 maggio 2026 – Un nuovo spazio di racconto, confronto e partecipazione per il litorale romano. Nasce “Cos’Accade”, il nuovo notiziario pensato per raccontare Fiumicino attraverso una lente diversa: quella delle buone notizie, delle eccellenze locali e delle storie di chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita della comunità. Il “Numero Zero” sarà presentato ufficialmente mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 12, presso la Sala Marittima di Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, a Fiumicino Paese. Il progetto è promosso dall’associazione Valore Sociale ONLUS e nasce con l’obiettivo di offrire al territorio non solo un prodotto editoriale, ma anche uno strumento di cura e attenzione verso la comunità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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