Fiumicino nasce Cos’Accade | il nuovo spazio per raccontare il territorio

A Fiumicino è stato inaugurato “Cos’Accade”, un luogo dedicato alla narrazione, al confronto e alla partecipazione per il territorio del litorale romano. L’obiettivo è offrire uno spazio aperto per condividere notizie, eventi e storie locali, coinvolgendo direttamente la comunità. La struttura si trova nel centro della città ed è accessibile a tutti, con l’intento di favorire un dialogo costante tra cittadini, associazioni e istituzioni. L’apertura è avvenuta il 18 maggio 2026.

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