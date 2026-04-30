Alloggi accessibili pressing dei sindaci su Bruxelles per fondi e nuove regole Resta il nodo degli affitti brevi

I sindaci di varie città europee hanno inviato richieste a Bruxelles per ottenere fondi destinati a migliorare l’edilizia abitativa e per approvare nuove normative in materia. La questione degli alloggi accessibili ha portato a un pressing crescente, mentre resta ancora irrisolto il tema degli affitti brevi, che continua a generare discussioni tra le amministrazioni locali e le istituzioni europee.

Roma, 30 aprile 2026 – L’edilizia abitativa è ormai diventata un problema che riguarda l’intera Unione europea. Per questo la Commissione europea si impegna a lavorare al tanto atteso Affordable Housing Act, con l’obiettivo di fornire risposte chiare e strumenti concreti per rendere disponibili nuove soluzioni. È il punto sottolineato dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea, responsabile per la Transizione pulita, giusta e competitiva e per la Concorrenza, Teresa Ribera, incontrando a Bruxelles i sindaci delle principali città europee riuniti nella Housing Alliance. I sindaci delle principali città europee sono giunti a Bruxelles per rilanciare il dialogo con le istituzioni europee sul diritto all’abitazione, tema sempre più urgente nell’agenda dell’Unione.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alloggi accessibili, pressing dei sindaci su Bruxelles per fondi e nuove regole. Resta il nodo degli affitti brevi Notizie correlate Leggi anche: Alloggi per gli universitari: "Così affitti accessibili" Nuove regole, nuove opportunità: Cna al fianco degli affitti turistici, al via un ciclo di incontriDopo l’interesse emerso nelle precedenti edizioni, Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena propone due nuovi appuntamenti, uno online e uno in presenza,... Altri aggiornamenti Alloggi accessibili, pressing dei sindaci su Bruxelles per fondi e nuove regole. Resta il nodo degli affitti breviLa Commissione Ue riconosce l’edilizia abitativa come una priorità dell’agenda europea. Elaborato un primo piano per la casa a prezzi accessibili, definendo le linee fondamentali ... quotidiano.net Alloggi per gli universitari: Così affitti accessibiliTrentun appartamenti Aler con 126 posti letto. Su iniziativa della Regione nascerà a Pavia un nuovo studentato universitario diffuso. Lo stabilisce una delibera della giunta lombarda approvata su ... ilgiorno.it