Una persona di 48 anni è stata denunciata dalla polizia di Acireale per aver posseduto, all’interno della propria abitazione, oltre tremila monete da 2 euro false. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato 13 monete contraffatte in un sacchetto, mentre il resto delle monete è stato trovato in casa. L’uomo, che svolge attività di mendicante, è stato sottoposto a denuncia.

Nel corso delle verifiche a casa dell'uomo i poliziotti hanno trovato anche delle sigarette di contrabbando, sottoposte a sequestro amministrativo La polizia di Acireale ha denunciato un mendicante 48enne, trovato in possesso di 13 monete da 2 euro contraffatte, conservate in un sacchetto. Sulle monete sono state riscontrate anomalie simili a quelle già riconosciute nei precedenti sequestri, effettuati appena poche settimane fa allo stesso uomo. Ritenendo che il 48enne potesse avere altre monete false, i poliziotti hanno esteso le ricerche alla sua abitazione, andando incontro a un esito sorprendente. Infatti, all’interno della casa sono state trovate 3. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Aveva in casa oltre tremila monete da 2 euro false, mendicante 48enne denunciato

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