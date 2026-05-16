Un fiume di monete false da 2 euro Contraffazione di altissimo livello

Un vasto traffico di monete false da 2 euro è stato scoperto in un’indagine condotta nel distretto industriale di una regione cinese. Gli investigatori hanno identificato una rete specializzata nella produzione di monete contraffatte di alta qualità, ben diverse dai soliti prodotti di moda. Le forze dell’ordine italiane hanno intercettato un carico di queste monete durante un controllo. La scoperta riguarda un sistema di produzione sofisticato, che ha permesso di realizzare monete con dettagli molto simili a quelle autentiche.

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Prato, 16 maggio 2026 – Questa volta la fabbrica del falso nel distretto parallelo cinese non è un pronto moda, a essere taroccati non erano borse e accessori ma monete. Monete da 2 euro per la precisione. Un fiume di denaro falso, basti pensare che da novembre 2025 a ora, in tredici occasioni, sono state sequestrate quasi 20mila monete, trovate nelle gettoniere delle sale giochi dove quei soldi finivano nelle slot machine e nei videopoker di tutta la provincia pratese. Gli arresti. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito cinque fermi per indiziato di delitto nei confronti di altrettanti cinesi, tutti radicati a Prato, ritenuti coinvolti in un giro internazionale di falsificazione, distribuzione e smercio delle monete false. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un fiume di monete false da 2 euro. “Contraffazione di altissimo livello” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aveva in casa oltre tremila monete da 2 euro false, mendicante 48enne denunciatoNel corso delle verifiche a casa dell'uomo i poliziotti hanno trovato anche delle sigarette di contrabbando, sottoposte a sequestro amministrativo La... Acireale, aveva in casa oltre 3200 monete false da 2 euro: nei guai 48enneABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini della Polizia di Stato sul fenomeno delle monete contraffatte Proseguono con risultati rilevanti le attività della... Falsari arrestati per conio monete da 2 euro, componenti dalla CinaTre fermi di indiziato di delitto e altri due indagati a Prato per una sofisticata contraffazione di monete da 2 euro, coniate con componenti fabbricati in Cina e sdoganate clandestinamente in Germani ... ansa.it Un fiume di monete false da 2 euro. Contraffazione di altissimo livelloA Prato cinque cinesi in carcere. I falsi erano perfetti sotto ogni punto di vista, un lavoro tale da allarmare perfino la Banca centrale europea. Le due zecche clandestine erano in via Paoli a Prato ... msn.com