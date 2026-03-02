Firmato un protocollo d' intesa tra Unimpresa Irpinia-Sannio e l' associazione Liberi dal debito

Unimpresa Irpinia-Sannio e l’associazione “Liberi dal Debito” hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede l’attivazione di un servizio gratuito di informazione, orientamento e consulenza. Il progetto si rivolge a cittadini, famiglie e imprenditori presenti sul territorio, offrendo supporto in situazioni di difficoltà finanziaria. La collaborazione mira a fornire assistenza concreta senza scopi di lucro, con l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà.

Unimpresa Irpinia Sannio e l’Associazione di Promozione Sociale “Liberi dal Debito” hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato ad attivare sul territorio un servizio strutturato di informazione, orientamento e consulenza gratuita per cittadini, famiglie e imprenditori in condizioni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Unimpresa Irpinia Sannio lancia il "Patto per la partecipazione"Unimpresa Irpinia Sannio presenta il Patto per la Partecipazione, una proposta articolata e organica che mira a introdurre in Campania un modello... Unimpresa Irpinia Sannio: "Basta umiliazioni alle aree interne della Campania"Unimpresa Irpinia Sannio, associazione di rappresentanza delle imprese delle aree interne della Campania, si rivolge speranzoso al Presidente della...