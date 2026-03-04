Firmato il Protocollo d’Intesa tra Prefettura e ABI OSSIF

È stato firmato un Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Salerno e l’ABIOSSIF, con l’obiettivo di prevenire la criminalità contro le banche e i clienti. L’accordo prevede specifici interventi e misure per rafforzare la sicurezza nel settore bancario. La firma si è svolta in una cerimonia ufficiale alla presenza delle parti coinvolte.

Firmata l'intesa tra il Prefetto Francesco Esposito e il coordinatore OSSIF Marco Iaconis: due anni di misure su prevenzione, scambio informativo e sicurezza digitale. SALERNO – Sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti". A firmare l'accordo sono stati il Prefetto di Salerno F. E. e il coordinatore del Centro di Ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine (OSSIF) M.I. L'intesa, valida per i prossimi due anni, rafforza la collaborazione tra Prefettura, Forze di Polizia, ABI e istituti di credito, proseguendo il percorso già avviato nel 2021. L'obiettivo è potenziare le...

Banche più sicure: intesa tra Prefettura e ABI contro la criminalitàTempo di lettura: 2 minutiSottoscritto questa mattina in Prefettura, dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Coordinatore nazionale del...

Fondo per il Credito ai Giovani, firmato il protocollo tra il ministro Abodi e ABI: finanziamenti fino a 70 mila euro con garanzia pubblicaÈ stato sottoscritto il 13 febbraio a Roma il Protocollo d’intesa tra il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e l’Associazione Bancaria...

