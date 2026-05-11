Donna rapinata in centro a Firenze con un coltello puntato sulla schiena arrestato un minorenne | la vicenda

Una donna è stata rapinata nel centro di Firenze mentre le veniva puntato un coltello sulla schiena. La vittima ha subito il furto di 50 euro. Le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato un minorenne di 17 anni in relazione all’episodio. Le indagini per chiarire eventuali responsabilità sono ancora in corso.

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Un arresto, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Firenze, dove una donna è stata vittima di rapina in via della Scala. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata minacciata con un coltello e derubata di 50 euro da due giovani, uno dei quali, un 17enne, è stato fermato e condotto presso l’Istituto penitenziario minorile. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e la responsabilità dell’indagato sarà valutata nel corso del processo. Donna rapinata a Firenze Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto dopo una segnalazione di rapina consumata in via della Scala.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna rapinata in centro a Firenze con un coltello puntato sulla schiena, arrestato un minorenne: la vicenda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le puntano un coltello alla schiena per prenderle 50 euro: paura a Firenze, arrestato un 17enneFirenze, 11 maggio 2026 - Momenti di paura tra piazza dell’Unità Italiana e via della Scala, zona stazione Santa Maria Novella, dove una turista... Firenze: donna rapinata in via della Scala da due giovani. Uno fugge in bus. Raggiunto e arrestatoFIRENZE – La Polizia di Stato ha arrestato un 17enne albanese con l’accusa di rapina aggravata, avvenuta nel centro storico. Argomenti più discussi: Rapinata mentre lega la bici sul marciapiedi: fermati poco dopo con le collane; Anziana 83enne rapinata di 50mila euro da due finti poliziotti in centro storico: aggredita e spinta a terra. Arrestati due uomini; Attimi di tensione in un negozio, commessa ferita nella colluttazione con un cliente: 10 giorni di prognosi; Anziana rapinata a Venezia, finti poliziotti fuggono con un bottino da 50mila euro: arrestati a Salerno. Donna rapinata in centro a Firenze con un coltello puntato sulla schiena, arrestato un minorenne: la vicendaDonna minacciata con coltello e derubata di 50 euro a Firenze: arrestato un 17enne, indagini in corso sulla responsabilità. virgilio.it