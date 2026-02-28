Spacciatore minorenne fugge dai carabinieri guidando a tutto gas | inseguito ed arrestato

Un minorenne di Biancavilla è stato fermato dai carabinieri di Paternò dopo aver tentato di sfuggire a un inseguimento, guidando ad alta velocità. I militari hanno arrestato il giovane con l’accusa di spaccio e lo hanno denunciato anche per possesso di armi o oggetti offensivi e per aver fornito false dichiarazioni sull’identità a un pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento di routine.

I carabinieri della sezione operativa del nucleo radiomobile di Paternò hanno arrestato un minorenne di Biancavilla con l'accusa di spaccio, denunciandolo anche per "detenzione di armi od oggetti atti ad offendere e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità", ferma.