In Toscana, i costi per il servizio idrico sono tra i più alti in Italia. Tutte le province della regione, compresa Firenze, presentano spese significativamente superiori alla media nazionale. La classifica delle province più costose include diverse realtà toscane, che si collocano nelle prime posizioni della graduatoria italiana.

In Toscana ci sono i costi più alti d'Italia per quanto riguarda il servizio idrico, con tutte le province - Firenze compresa - che registrano spese ben superiori alla media nazionale. E' quanto emerge dai dati di un recente studio della Uil Nazionale. E Firenze è nella top ten delle province più care. "Nel 2025 tra le dieci peggiori province d’Italia ben nove sono toscane: Livorno maglia nera d’Italia (844 € per 180 mcanno), sul triste podio anche Pisa (al terzo posto, 837 euro). Seguono Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze (751 euro), Pistoia, Prato e Carrara. Tutte le province hanno comunque costi di gran lunga superiori alla media nazionale, che si attesta a 497 euro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Acqua "salata", Firenze nella top ten delle province più care d'Italia

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