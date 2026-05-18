Da meteora a stella | Mandragora si prende la Fiorentina Parisi si teme per il crociato

Un giovane calciatore sta attirando l’attenzione della Fiorentina, passando da meritevole sconosciuto a protagonista della squadra. La sua crescita ha portato a un interesse crescente, con i tifosi e gli addetti ai lavori che seguono con attenzione ogni sua mossa in campo. Intanto, si registrano preoccupazioni per un infortunio di un altro giocatore, che potrebbe dover interrompere la stagione a causa di un problema al legamento crociato. L’allenatore ha commentato le prestazioni di alcuni giocatori, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e i risultati ottenuti finora.

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Il gol è un piccolo capolavoro, un gioiello che Rolando Mandragora aveva riposto con cura in un cassetto per tirarlo fuori al momento giusto. Scusate il ritardo: a Torino il centrocampista ha indossato la maglia granata mentre alla Juventus è stato solo una meteora, comprato nel 2016 ma con una sola presenza con i colori della Signora. Il club bianconero ha scelto di non puntare su di lui ma magari un pochino si sarà pentito: gol all’andata e al ritorno, sempre un tiro da fuori. "Rolli oggi ha dimostrato che cosa significa il gruppo", lo ha lodato Paolo Vanoli, anche per la dedica allo sfortunato Fabiano Parisi, uscito nel primo tempo in barella (si teme la rottura del crociato), ma soprattutto per aver reagito nel modo giusto all’esclusione dall’undici iniziale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da meteora a stella: Mandragora si prende la Fiorentina. Parisi, si teme per il crociato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiorentina, Mandragora: Non ho gettato la fascia, non mi permetterei Sullo stesso argomento Convocati Fiorentina per il Verona, l’elenco di Vanoli: la scelta su Dodò, Parisi e MandragoraLewandowski Juve, Boniek approva: «Farebbe almeno 20 gol in Serie A! Ecco che consiglio gli darei» Mercato Inter, clamoroso ritorno di fiamma per... Fiorentina a Verona in emergenza: non convocati per infortunio Dodò, Mandragora, Parisi e FortiniFIRENZE – Alla ripresa del campionato, in vista della delicata partita di domani, 4 aprile 2026, a Verona la Fiorentina è in piena emergenza.