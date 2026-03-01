Infortunio Emre Can pessime notizie per l’ex Juve | rottura del crociato e stagione già conclusa Cosa è successo

Emre Can, ex centrocampista della Juventus, ha subito una rottura del legamento crociato durante l'allenamento. L'infortunio ha portato alla diagnosi di una lesione grave che richiederà un intervento chirurgico e un lungo periodo di recupero. La notizia è stata comunicata ufficialmente, e l'atleta dovrà fermarsi per tutta la stagione in corso.

Infortunio Emre Can, l’ex centrocampista della Juventus subisce la rottura del crociato e sarà costretto a un lunghissimo stop forzato. Arrivano notizie estremamente negative dalla Germania per un ex giocatore molto apprezzato dall’ambiente bianconero. La sfortuna si è abbattuta sul Emre Can, costretto a fermarsi nel clou della stagione. U na tegola pesantissima per il Borussia Dortmund, che perde il suo leader per un arco temporale molto esteso. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il dramma sportivo si è consumato durante il sentitissimo scontro di Bundesliga disputato contro i rivali del Bayern Monaco. Nel corso dei novanta minuti di gioco, il capitano giallonero ha accusato un grave problema fisico al ginocchio sinistro, che ha allarmato lo staff medico a bordo campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rottura del crociato per Emre Can: arriva l'amara conferma del Borussia DortmundArriva la conferma della peggiore delle ipotesi per il grave infortunio riportato da Emre Can. Il Borussia Dortmund, sconfitto 3-2 dal Bayern Monaco nel. tuttomercatoweb.com

