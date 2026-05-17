Juventus-Fiorentina 0-2 Cuore e orgoglio trionfo Viola allo Stadium Ansia Parisi
La Fiorentina ha sconfitto 2-0 la Juventus allo Stadium in una partita valida per il campionato di Serie A. La squadra toscana ha ottenuto una vittoria importante, che rafforza la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, con la Fiorentina che ha mostrato determinazione e cuore. La Juventus ha subito la sconfitta davanti al proprio pubblico, in una sfida che ha avuto un forte impatto sulla corsa alle zone europee.
Firenze, 17 maggio 2026 – Una soddisfazione, per l'onore e l'orgoglio di Firenze. Contro ogni pronostico la Fiorentina ha battuto 2-0 la Juventus allo Stadium, in una partita che la squadra di Spalletti doveva vincere a ogni costo per una corsa Champions adesso quasi impossibile. Il gol di Ndour e la perla di Mandragora regalano tre punti alla squadra di Vanoli, che probabilmente ha giocato la miglior partita della stagione per intensità e voglia di soffrire insieme nei momenti più complicati. Il tecnico gigliato se la gioca con i suoi titolari, con l'eccezione di Mandragora che comincia la gara in panchina. Davanti a De Gea la consueta difesa con Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens. 🔗 Leggi su Lanazione.it
FIORENTINA: DI CHI É LA COLPA
Sullo stesso argomento
Spalletti con Koopmeiners, Parisi nel tridente Viola: le probabili formazioni di Juventus-FiorentinaSpalletti lancia Vlahovic che sfida il suo passato, Vanoli risponde con Piccoli: le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina.
La Fiorentina fa lo sgambetto alla Juventus: i viola sbancano 2-0 l'Allianz Stadium, Champions che si allontana per i bianconeriLa Fiorentina ritrova orgoglio, gioco e una vittoria che vale molto più dei tre punti.
Colpaccio clamoroso allo Stadium della #Fiorentina , 2-0 alla #Juventus . Che ora rischia moltissimo in ottica #ChampionsLeague calciomercato.com/liste/juventus… x.com
COLPO DI SCENA? ROMA-LAZIO 2-0, JUVE-FIORENTINA 0-2, GENOA-MILAN 1-2, NAPOLI e COMO 0:00 - Corsa Champions 3:44 - Roma-Lazio 2-0 8:08 - Juventus-Fiorentina 0-2 13:06 - Genoa-Milan 15:58 - Pisa-Napoli 0-3 17:32 - Como-Parma 1-0 #Ro - Facebook facebook
Juventus Vs Fiorentina si giocherà alle 12:30 CEST, inizio pranzo. reddit
Juventus-Fiorentina 0-2, brutto stop per i bianconeriLa Juventus completa l'opera nel suo sciagurato campionato perdendo in casa per 2-0 contro la Fiorentina e di fatto dice addio alle speranze di qualificazione ... lapresse.it
Juventus-Fiorentina 0-2, gol e highlights. Reti di Ndour e Mandragora, Spalletti koLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Fiorentina 0-2, gol e highlights. Reti di Ndour e Mandragora, Spalletti ko ... sport.sky.it