Juventus-Fiorentina 0-2 Cuore e orgoglio trionfo Viola allo Stadium Ansia Parisi

La Fiorentina ha sconfitto 2-0 la Juventus allo Stadium in una partita valida per il campionato di Serie A. La squadra toscana ha ottenuto una vittoria importante, che rafforza la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, con la Fiorentina che ha mostrato determinazione e cuore. La Juventus ha subito la sconfitta davanti al proprio pubblico, in una sfida che ha avuto un forte impatto sulla corsa alle zone europee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui