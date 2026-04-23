Fiorentina il report medico su Gosens

La società calcistica ha diffuso un comunicato ufficiale in cui informa sulle condizioni di un calciatore che ha lasciato il campo dopo dieci minuti nell’ultimo incontro, terminato con un risultato di 1-1 contro una squadra di Lecce. Secondo il report medico, si tratta di un problema muscolare che ha causato l’uscita precoce del giocatore. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle diagnosi o sui tempi di recupero è stato comunicato.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha dato aggiornamenti in merito alle condizioni di Robin Gosens, uscito dopo soli dieci minuti nell'ultima gara pareggiata 1-1 contro il Lecce per un problema muscolare. "ACF Fiorentina comunica che, nella serata di ieri, il calciatore Robin.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Here We Go! Nottingham Forest Secure Luca Netz in €2 5m Deal Notizie correlate Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De GeaLa Lazio perde per uno a zero contro la Fiorentina nella 32esima giornata di Serie A. LIVE Alle 15 Como-Fiorentina: Fabregas da fiducia a Morata, Parisi in vantaggio su Gosens(4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiorentina, assenti quattro titolari contro la Lazio: i convocati e il report medico sui big viola; Serie A Enilive | Fiorentina-Lazio, i convocati biancocelesti; I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO; Il problema medico della Fiorentina. Molti giocatori fanno visite esterne.. Fiorentina, nessuna lesione ai flessori della coscia sinistra per Gosens: il reportDopo l'infortunio che è capitato a Robin Gosens, la Fiorentina ha aggiornato sulle condizioni dell'esterno sinistro. Il tedesco è. tuttomercatoweb.com Gudmundsson ko in Fiorentina-Torino, ecco il report medico: Escluse lesioni alla cavigliaArrivano aggiornamenti in merito alle condizioni Albert Gudmundsson, uscito nei primi minuti del secondo tempo della gara tra Fiorentina e Torino (giocata sabato al Franchi e terminata 2-2). Di ... tuttomercatoweb.com Passione Fiorentina added a new photo. - Passione Fiorentina - facebook.com facebook Coppa Italia Primavera: ufficializzata la Semifinale delle Viola! 16 Maggio ore 15.00 Stadio Davide Astori - Rocco B.Commisso Park ACF Fiorentina vs Parma Calcio #ForzaViola x.com