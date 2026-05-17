Durante il Salone del Libro di Torino 2026, Fiorello ha partecipato a un momento di intrattenimento caratterizzato da un tono leggero e scherzoso. In una delle sue esibizioni, ha paragonato la sensazione di cambiare canale quando si parla del caso Garlasco a quella di essere come un personaggio famoso ai premi cinematografici. La sua presenza ha suscitato reazioni di divertimento tra il pubblico, creando un duetto che ha unito spontaneità e competenza nella cornice dell’evento.

“Mi sento come Checco Zalone ai David di Donatello ”. Fiorello fuori luogo? Ma quando mai? Al Salone del Libro di Torino 2026 va in scena un duetto di rara simpatia e competenza. Il celebre showman siciliano incontra il critico televisivo Aldo Grasso p er presentare il suo ultimo libro, Cara televisione (Raffaello Cortina Editore). E allora a Fiorello tocca fare il birichino. “ Il libro del dottor Grasso? L’ho letto sì. ehm. ne ho letto metà. Susanna (la moglie ndr) mi ha fatto il riassunto”. Legge poco Rosario, ma chi se ne frega. Per come intrattiene mille spettatori per un’ora di risate, senza un minuto di noia che uno, Fiorello sembra ancora quello con la coda di cavallo e i completi fucsia del karaoke. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento come Checco Zalone ai David di Donatello. Quando sento il caso Garlasco cambio canale, ero Di Martino prima di Di Martino”: Fiorello show al Salone del Libro

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