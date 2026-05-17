Mi sento come Zalone ai David di Donatello Quando sento il caso Garlasco cambio canale ero Di Martino prima di Di Martino | Fiorello show al Salone del Libro

Durante il Salone del Libro di Torino 2026, Fiorello ha commentato con ironia alcuni casi giudiziari, paragonandosi a personaggi del mondo dello spettacolo. Ha espresso una certa riluttanza nel seguire il caso Garlasco, affermando di cambiare canale, e ha fatto riferimento a un suo precedente intervento, associandosi a un noto personaggio televisivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione, offrendo un momento di leggerezza tra gli interventi della manifestazione.

“Mi sento come Checco Zalone ai David di Donatello ”. Fiorello fuori luogo? Ma quando mai? Al Salone del Libro di Torino 2026 va in scena un duetto di rara simpatia e competenza. Il celebre showman siciliano incontra il critico televisivo Aldo Grasso p er presentare il suo ultimo libro, Cara televisione (Raffaello Cortina Editore). E allora a Fiorello tocca fare il birichino. “ Il libro del dottor Grasso? L’ho letto sì. ehm. ne ho letto metà. Susanna (la moglie ndr) mi ha fatto il riassunto”. Legge poco Rosario, ma chi se ne frega. Per come intrattiene mille spettatori per un’ora di risate, senza un minuto di noia che uno, Fiorello sembra ancora quello con la coda di cavallo e i completi fucsia del karaoke. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Zalone ai David di Donatello, ma c'è chi storce il naso - Vita in diretta 03/04/2026

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