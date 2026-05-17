Fiordaliso e la sua disavventura a Da noi a ruota libera | Ho rischiato l’arresto a Hong Kong

Durante una recente partecipazione a una trasmissione televisiva, una cantante ha condiviso un episodio accaduto durante un viaggio a Hong Kong. Ha spiegato di aver rischiato l’arresto per aver portato con sé uno spray al peperoncino, sostanza vietata in Cina. La cantante ha raccontato che a causa di questa situazione sua sorella è stata fermata dalle autorità. L’episodio è stato descritto come una disavventura legata a un oggetto che, in quella specifica regione, è considerato proibito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui