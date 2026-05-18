Fiom Cgil sul piede di guerra alla Pierburg | Gli stabilimenti italiani non hanno le garanzie occupazionali sottoscritte con il sindacato tedesco

La Fiom Cgil ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione degli stabilimenti italiani di Pierburg, sottolineando che le garanzie occupazionali pattuite con il sindacato tedesco non sono state rispettate. La questione riguarda i siti di Livorno e Lanciano, dove le lavoratrici e i lavoratori si trovano in condizioni che vengono descritte come quasi paradossali, secondo quanto dichiarato dal sindacato. La tensione tra le parti si è fatta evidente, alimentando dubbi e timori sul futuro occupazionale di queste strutture.

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