Pierburg rsu e Fiom-Cgil in sciopero mercoledì 11 marzo | Vendita inaccettabile senza garanzie

Mercoledì 11 marzo, 235 lavoratori della Pierburg di Livorno, uno stabilimento di via Salvatore Orlando, parteciperanno a due ore di sciopero e a un presidio. La protesta è indetta da rsu e Fiom-Cgil, in risposta alla vendita dello stabilimento da parte del gruppo Rheinmetall, senza che siano state garantite certe condizioni ai dipendenti. La decisione segue lo stato di agitazione già avviato nel sito.

Proclamate due ore di astinenza dal lavoro per la prossima settimana: "In Germania Rheinmetall ha tutelato i lavoratori, qui no" Prosegue con due ore di sciopero e presidio fissate per mercoledì prossimo 11 marzo lo stato di agitazione dei 235 lavoratori della Pierburg di Livorno, lo stabilimento di via Salvatore Orlando che il gruppo Rheinmetall ha messo in vendita nel processo di cessione del ramo civile automotive del gruppo. Un'operazione sulla quale le rappresentanze sindacali dell'azienda, insieme alla Fiom-Cgil, chiedono da tempo non solo la massima trasparenza, ma soprattutto garanzie vincolanti a tutela dell'occupazione, del perimetro produttivo e del futuro industriale del sito livornese.