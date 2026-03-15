Truffe agli anziani sventate | decisiva la rete tra cittadini e Carabinieri a Mirabella Eclano

A Mirabella Eclano, cittadini e Carabinieri hanno collaborato per fermare quattro tentativi di truffa rivolti agli anziani. Le forze dell’ordine sono intervenute grazie alle segnalazioni della comunità e hanno impedito che le truffe si concretizzassero. L’operazione ha dimostrato l’efficacia di una rete tra cittadini e forze dell’ordine nel prevenire reati di questo tipo.

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