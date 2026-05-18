Finita la sceneggiata in Portogallo | Mourinho torna al Real Madrid

Dopo settimane di speculazioni, è stato ufficializzato il ritorno di José Mourinho al Real Madrid. L’accordo tra l’allenatore e il club spagnolo è stato definito verbalmente, con un contratto di due anni. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha confermato la notizia con il suo tipico messaggio. La notizia segna la fine di una lunga attesa e la riaccensione di un rapporto tra Mourinho e il club madrileno.

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