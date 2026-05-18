Finita la sceneggiata in Portogallo | Mourinho torna al Real Madrid
Dopo settimane di speculazioni, è stato ufficializzato il ritorno di José Mourinho al Real Madrid. L’accordo tra l’allenatore e il club spagnolo è stato definito verbalmente, con un contratto di due anni. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha confermato la notizia con il suo tipico messaggio. La notizia segna la fine di una lunga attesa e la riaccensione di un rapporto tra Mourinho e il club madrileno.
Il ritorno dello Special One al Santiago Bernabéu è ormai cosa fatta. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha lanciato il suo inconfondibile “Here we go”: accordo verbale totale tra José Mourinho e il Real Madrid per un contratto biennale. Manca solo la firma sui documenti, con il portoghese pronto a viaggiare verso la capitale spagnola dopo la sfida tra i Blancos e il Bilbao. BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents. Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game. The Special One is back. pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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