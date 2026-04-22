Dopo l’eliminazione in Champions League, i club si preparano alle prossime mosse di calciomercato. Su social e giornali si sono diffuse voci riguardo a possibili interessamenti e interazioni tra alcuni giocatori e allenatori, incluso un like di Mbappé su un post riguardante Mourinho e il Real Madrid. Dal Portogallo arrivano comunque smentite ufficiali, che confermano il muro eretto dalle parti coinvolte. La stagione dei blancos si conclude senza trofei, mentre si attende il prosieguo delle trattative.

2026-04-22 17:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Dopo la deludente eliminazione in Champions League, i blancos si apprestano a chiudere la loro seconda stagione di fila senza vincere alcun trofeo. Il clima a Madrid è tutt’altro che sereno e si allunga sempre di più la lista dei possibili sostituti di Alvaro Arbeola, la cui posizione è in discussione. Secondo i media spagnoli, fra le ipotesi più accreditate per guidare il Real nella prossima stagione ci sarebbe quella che porta a José Mourinho, attualmente allenatore del Benfica e già dal 2010 al 2013 sulla panchina delle merengues.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Mourinho al Real Madrid, spunta il like di Mbappé. Ma dal Portogallo fanno muro

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