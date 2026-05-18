Finestrino spaccato e tentato furto sull' auto ma la proprietaria interviene e blocca un uomo | 40enne arrestato
Una donna ha notato un uomo che cercava di forzare il finestrino della sua auto e, intervenendo, lo ha bloccato. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che hanno arrestato il 40enne straniero accusato di aver tentato di rubare nell’auto. L’uomo è stato portato in caserma, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La proprietaria dell’auto non ha riportato danni o ferite durante l’episodio.
I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato un cittadino straniero di 40 anni, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato su autovettura. I fatti si sono svolti nella serata di domenica. Secondo quanto ricostruito l'uomo, agendo in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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