Finestrino spaccato e tentato furto sull' auto ma la proprietaria interviene e blocca un uomo | 40enne arrestato

Una donna ha notato un uomo che cercava di forzare il finestrino della sua auto e, intervenendo, lo ha bloccato. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che hanno arrestato il 40enne straniero accusato di aver tentato di rubare nell’auto. L’uomo è stato portato in caserma, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La proprietaria dell’auto non ha riportato danni o ferite durante l’episodio.

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