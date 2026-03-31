Tentato furto a Gattico arrestato un uomo di 41 anni
Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Gattico dopo essere stato sorpreso mentre cercava di entrare in un’abitazione. La proprietaria, accortasi della presenza dell’individuo, ha chiamato immediatamente il 112, consentendo l’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto sul posto, e l’uomo è stato successivamente portato in caserma.
Stava rovistando all’interno di un’abitazione, ma è stato sorpreso dalla proprietaria, che non ha esitato a chiedere aiuto chiamando il 112. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo a Gattico, dove i carabinieri sono intervenuti arrestando il responsabile, un uomo italiano di 41 anni. Erano circa le 13,30 quando la donna stava rientrando nella propria abitazione. Una volta entrata, si è trovata davanti una scena inaspettata: un uomo si era introdotto in casa e stava rovistando tra i suoi effetti personali, probabilmente alla ricerca di oggetti di valore da portare via. Sorpreso sul fatto, il ladro non è riuscito a portare a termine il colpo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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