Fine vita tante chiacchiere | Valdegamberi sfida Stefani

Da ilgazzettino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Veneto, il tema del fine vita diventa oggetto di discussione anche all’interno della maggioranza di governo. Il presidente della Regione, Alberto Stefani, si trova a dover affrontare critiche provenienti da esponenti del suo stesso schieramento politico. La questione ha generato reazioni e commenti pubblici, senza che si siano ancora concretizzate decisioni ufficiali o avanzate proposte legislative. La discussione si svolge in un clima di confronto acceso, con posizioni diverse che si confrontano apertamente.

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VENEZIA - Sul fine vita, il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani dovrà vedersela anche con gli attacchi provenienti dalle stesse file della maggioranza. A contestare l’idea lanciata dal governatore di una proposta di legge statale di iniziativa regionale sul suicidio medicalmente assistito è Stefano Valdegamberi, eletto con la Lega e ora nel Gruppo misto con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Da sempre contro il fine vita, Valdegamberi non le manda a dire: «Ma quale legge statale di iniziativa regionale. Sono il più longevo del consiglio regionale del Veneto e in oltre vent’anni di attività non ho mai visto un testo partito da Venezia essere poi approvato a Roma. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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