In conferenza stampa, l'allenatore del Milan ha parlato della partita di domani contro la Lazio, prevista alle 20:45. Ha commentato le discussioni sullo scudetto, dicendo che si tratta di chiacchiere e che alla fine si vedrà se la squadra avrà vinto molte partite e se gli avversari avranno perso punti. Non sono stati fatti altri commenti o approfondimenti.

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha così presentato Lazio -Milan (domani alle 20:45). Le sue parole. Le parole di Allegri. La visita di Shevchenko: com’è stata? “È stato un piacere. Per me, per lo staff e tutta la squadra. Speriamo che porti fortuna in vista della partita di domani.” Come sta la squadra, in particolare Gimenez? Com’è stata la settimana? “Giustamente dopo la partita eravamo tutti contenti, però la squadra martedì si è ripresentata in modo sereno e tranquillo. Ora però abbiamo la Lazio, che comunque resta sempre una sfida complicata, perché le squadre di Sarri sono difficili da affrontare, e per noi è importante perché dobbiamo cercare di fare un altro piccolo passo in avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Scudetto? Quante chiacchiere… Alla fine vedremo se saremo stati bravi a vincere tante partite e se loro avranno perso punti”

Articoli correlati

Pulisic a Dazn: «Scudetto? Solo alla fine vedremo dove saremo. Stasera…»di Redazione Inter News 24Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro l’Inter: le sue...

Avellino-Sampdoria, Tutino: “Tre punti importanti, siamo stati bravi fino alla fine”Dopo la vittoria per 2-1 dell’Avellino sulla Sampdoria al Partenio-Lombardi, Gennaro Tutino commenta la prestazione della squadra e il suo contributo...

Tutto quello che riguarda Allegri Scudetto Quante chiacchiere...

Argomenti discussi: Milan, Allegri: Possiamo raggiungere l’Inter solo se vinciamo e lei perde, il resto sono chiacchiere! Gimenez? Non ci sarà.

Pagina 1 | Allegri: Rimonta scudetto? C'è un solo modo, le altre sono solo chiacchiereLe dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia di Lazio-Milan. Sul ritorno dei tifosi all'Olimpico: Fortunatamente avremo lo stadio pieno ... corrieredellosport.it

Milan, Allegri: Scudetto? Noi dobbiamo fare il nostro. Tutte queste chiacchiere...Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, sfida valida per la 29esima giornata di. tuttomercatoweb.com