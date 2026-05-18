Fine della storia fra la New Basket e Bucchi | il coach si accasa a Scafati

Dopo l'eliminazione dai playoff di Serie A1, il coach ha confermato che la sua esperienza con la squadra si concluderà. Poco tempo dopo, è stato annunciato il suo nuovo incarico come allenatore a Scafati, dove prenderà in carico la squadra per la prossima stagione. La separazione tra l'allenatore e la società è avvenuta subito dopo la fine del campionato, senza ulteriori comunicazioni ufficiali prima dell'annuncio.

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