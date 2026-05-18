Fine della storia fra la New Basket e Bucchi | il coach si accasa a Scafati
Dopo l'eliminazione dai playoff di Serie A1, il coach ha confermato che la sua esperienza con la squadra si concluderà. Poco tempo dopo, è stato annunciato il suo nuovo incarico come allenatore a Scafati, dove prenderà in carico la squadra per la prossima stagione. La separazione tra l'allenatore e la società è avvenuta subito dopo la fine del campionato, senza ulteriori comunicazioni ufficiali prima dell'annuncio.
Già dopo l'eliminazione dai playoff per l'A1, aveva annunciato che la sua avventura con la New Basket si sarebbe interrotta lì. Adesso coach Piero Bucchi, reduce da due stagioni a luci e ombre a Brindisi, è pronto a ripartire dall'A1. Il tecnico bolognese è il nuovo allenatore della Givova. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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