A Scafati, una città con radici industriali legate all’estrazione di prodotti alimentari, si sono sviluppate tradizioni sportive che hanno portato a risultati sorprendenti nel calcio e nel basket. La storia locale è stata plasmata da figure come Felice Romano e Aniello Longobardi, che hanno contribuito alla crescita di una realtà sportiva consolidata nel tempo. Oggi, la città si distingue per la sua passione sportiva e per i successi ottenuti in vari campionati.

Due imprenditori visionari hanno fatto grande Scafati grazie. ai pomodori. Felice Romano e Aniello Longobardi guidano rispettivamente la squadra di calcio e il club di basket della città a 30 chilometri da Salerno. Entrambi, oltre agli impegni sportivi, gestiscono due società leader nel settore della produzione alimentare e conserviera. Se nella pallacanestro i gialloblù hanno sempre ottenuto grandi risultati, stavolta i riflettori si sono spostati dal parquet al campo. La Scafatese, fino allo scorso weekend, era l’unica squadra ancora imbattuta in Italia dalla Serie A alla D: 23 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta nel girone G. Per successi ottenuti ha fatto meglio di Napoli e Milan: il primo ko stagionale è arrivato il 2 aprile contro il Trastevere Calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il miracolo di Scafati: la piccola capitale dell'oro rosso che riscrive la storia del calcio e del basket ?

La colomba di Alboino, ecco la storia del dolce pavese: un omaggio al re che fece della città la capitale del regno longobardoPavia, 3 aprile 2026 – Si deve a un’anziana signora se l’antica ricetta della colomba di Alboino è uscita dai cassetti ed è diventata una tradizione.

Ecco il Masripithecus – scoperto in Egitto un fossile di 18 milioni di anni che riscrive la storia dell’evoluzioneUn fossile scoperto nel Sinai potrebbe riscrivere la storia dell’evoluzione dei primati e degli uomini.

Temi più discussi: La Sebastiani parte male e non riesce a recuperare nella ripresa: vince Scafati 76-81. Foto; Givova Scafati, colpo ad effetto: arriva l’esterno Stefano Gentile; Non un parcheggio pubblico in città: Grimaldi e Velardo denunciano gestione viabilità a Scafati; Il Codice Ferraro: terzo miracolo consecutivo.

Il miracolo di Scafati: la piccola capitale dell'oro rosso che riscrive la storia del calcio e del basketDue imprenditori visionari hanno fatto grande Scafati grazie… ai pomodori. Felice Romano e Aniello Longobardi guidano rispettivamente la squadra di calcio e il club di basket della città a 30 ... gazzetta.it

Nando Marino: «Se dovessimo fare il miracolo a Scafati, credo che il campionato sarà ancora aperto»La Valtur Brindisi ha riscattato domenica il ko di Mestre vincendo contro la Sella Cento nella volata finale. I due punti erano fondamentali. Potevamo chiuderla prima. Ma vedo il ... pianetabasket.com

Basket A2/M, Scafati-Brindisi big match del turno infrasettimanale Il prefetto di Salerno ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia brindisina per motivi di ordine pubblico - facebook.com facebook

BASKET A2: TRASFERTA A RIETI PER LA GIVOVA SCAFATI, MATCH D’ALTA CLASSIFICA A cinque gare dalla fine della regular season, la Givova Scafati è attesa da una trasferta a Rieti: squadra che... x.com