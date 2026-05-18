Scafati riparte da Bucchi | esperienza e ambizione per la Serie A
A pochi mesi dalla promozione in Serie A, la squadra di Scafati si affida a Bucchi, riconosciuto per la sua lunga carriera e risultati nel massimo livello del campionato. La società ha deciso di puntare su un allenatore con alle spalle un percorso ricco di esperienze, per affrontare con maggiore sicurezza la nuova sfida. La scelta mira a garantire stabilità e continuità, aspetti fondamentali per affrontare il ritorno nel massimo campionato.
Tempo di lettura: 3 minuti Una scelta di esperienza, prestigio e solidità per affrontare il ritorno nel massimo campionato. La Givova Scafati affida la panchina a Piero Bucchi, tecnico di lungo corso della pallacanestro italiana, chiamato a guidare il club gialloblù nella prossima stagione di Serie A dopo la promozione conquistata al termine di un’annata esaltante. Per Bucchi si tratta dell’ennesima tappa di una carriera di altissimo profilo: oltre vent’anni in Serie A, esperienze alla guida di piazze storiche come Olimpia Milano, Benetton Treviso e Virtus Roma, oltre alla partecipazione all’Eurolega e a una lunga serie di successi costruiti in oltre trent’anni di attività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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