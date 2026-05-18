Scafati riparte da Bucchi | esperienza e ambizione per la Serie A

A pochi mesi dalla promozione in Serie A, la squadra di Scafati si affida a Bucchi, riconosciuto per la sua lunga carriera e risultati nel massimo livello del campionato. La società ha deciso di puntare su un allenatore con alle spalle un percorso ricco di esperienze, per affrontare con maggiore sicurezza la nuova sfida. La scelta mira a garantire stabilità e continuità, aspetti fondamentali per affrontare il ritorno nel massimo campionato.

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