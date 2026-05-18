Finale Amici 25 le pagelle dell'ultima puntata | vince la chiarezza di Lorenzo 8 ma che magia Elena 7,5

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 si è conclusa la finale del Serale di Amici 25, con la vittoria di Lorenzo, che ha ricevuto un voto di 8 per la sua chiarezza artistica. Tra i concorrenti, Elena si è distinta con una performance che ha conquistato un punteggio di 7,5, dimostrando una forte presenza scenica. La puntata ha visto anche altri momenti di confronto tra gli allievi, che hanno presentato le loro esibizioni davanti alla giuria e al pubblico.

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Domenica 17 maggio 2026 è andata in onda la finale del Serale di Amici 25. Lorenzo (8) si aggiudica la vittoria, il più "chiaro" nella sua proposta musicale. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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