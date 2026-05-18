Finale Amici 25 le pagelle dell'ultima puntata | vince la chiarezza di Lorenzo 8 ma che magia Elena 7,5

Domenica 17 maggio 2026 si è conclusa la finale del Serale di Amici 25, con la vittoria di Lorenzo, che ha ricevuto un voto di 8 per la sua chiarezza artistica. Tra i concorrenti, Elena si è distinta con una performance che ha conquistato un punteggio di 7,5, dimostrando una forte presenza scenica. La puntata ha visto anche altri momenti di confronto tra gli allievi, che hanno presentato le loro esibizioni davanti alla giuria e al pubblico.

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